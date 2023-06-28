صفاء أبو السعود تشيد بأداء «القاهرة الإخبارية» وتوجه التحية لقنوات «المتحدة»

وجهت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود التحية لقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة «إكسترا نيوز» و«إكسترا لايف» و«القاهرة الإخبارية»، موضحة أن «القاهرة الإخبارية»، قناة رائعة تأتي بكل تفاصيل ما يحدث في مصر، وهي شيء مشرف للغاية: «نفسي أشكر المسؤولين والقائمين على هذه القنوات، أعتقد أحمد الطاهري وأشكره على هذا الجهد، بتابعهم علشان نعرف كل تفاصيل اللي بيحصل في مصر والعالم كله، مجهود رائع لازم نذكره».

صفاء أبو السعود: بحب أظهر يكون في سبب ومناسبة وعمل فني

وقالت صفاء أبو السعود خلال حديثها لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها تحب الظهور الإعلامي، «بحب أظهر في المناسبات أو عمل فني، وبحاول أكون صادقة مع الجمهور وأديله حاجة حلوة وحاجة تسعده وحاجة تبسطه، إنما لما مبلاقيش حاجة.. مبحبش الظهور».

صفاء أبو السعود: أقدم الفترة المقبلة عملين فنيين خاصين بشخصيات مهمة

وأضافت أبو السعود أنها ستقدم عملين فنيين خاصين بشخصيات مهمة في المجتمع لابد من منح السعادة والأمل لهم، وهذان العملان سنقدمهم في احتفاليتين مهمتين، الأولى احتفالية عالمية تشترك فيها 21 دولة من جميع أنحاء العالم.