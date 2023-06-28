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بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. «يحافظ على قيم الخير والرحمة»

كتب:

سارة ثروت
11:10 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك، وأشاد بدور الأمة الاسلامية الفعال في تعزيز السلم والحفاظ على القيم الأسرية حول العالم وتحديدا في روسيا، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

وقال «بوتين» عبر موقع الكرملين، إن هذا العيد المبارك الذي يعقب فريضة الحج إلى بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة، حيث يدعو الإسلام منذ القدم إلى الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع.

بوتين: المسلمون يساهمون في تعزيز السلم في روسيا 

وأشار «بوتين»، إلى أن المسلمين المقيمين في روسيا لديهم دورا كبيرا وفعالا في البلاد، إذ يساهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي، ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة الجيل الصالح، كما أن المحاربين المسلمين يقاتلون بجانب رفاقهم الروس في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دفاعا عن البلاد، وانطلاقا من أعرافهم التاريخية والروحية والوطنية وبسالتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات.

 

 

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