بوتين مخاطبا الجيش الروسي بعد إنهاء تمرد «فاجنر»: لقد أوقفتم الحرب الأهلية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الجيش والشعب في روسيا لم يقفا في صف «المتمردين»، في إشارة إلى مجموعة فاجنر العسكرية، مضيفا في خطاب موجه إلى الجيش الروسي، ونقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، «لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل، وتصرفتم بوضوح وانسجام».

وشدد الرئيس الروسي على أن الجنود الروس وقفوا في طريق الاضطرابات التي كانت ستؤدي إلى فوضى، مضيفا أن «الطيارين القتلى أدوا واجبهم بشرف يوم السبت الماضي»، كما أشار إلى أنه «لم يكن علينا استدعاء الوحدات القتالية من مواقعها أثناء محاولة التمرد».

الكرملين يؤكد التفاف الشعب الروسي حول بوتين

في وقت سابق، أشاد «الكرملين» بالتفاف الشعب الروسي حول بوتين، مؤكدا أنه «في أعلى مستوياته»، كما شدد على أن وضع رئيس البلاد لم يهتز، فيما رفضت الرئاسة الروسية التعليق على مصير مراكز التجنيد التابعة لمجموعة فاجنر العسكرية، بعد انتقال قائدها إلى بيلاروسيا.

ورفض «الكرملين» الرد على سؤال حول مستقبل مشاركة مقاتلي المجموعة في معارك أوكرانيا، مضيفا «ليس لدينا أي معلومات بشأن مصير قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، وروسيا لا ترى أي تطورات نسمح ببدء محادثات سلام مع أوكرانيا».

هجوم أوكراني في اتجاه أوريكوفسكي

من جانبه، قال رئيس حركة «نحن مع روسيا»، عضو مجلس إدارة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية شنت هجوما جديدا في اتجاه أوريكوفسكي، بمقاطعة زابوريجيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

في وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن ضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أوكرانيا، لإجبارها على تنشيط عملياتها الهجومية في الخطوط الأمامية للمواجهة مع القوات الروسية، وقال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوجلاس ماكجريجور، إن «الخطوة التالية لبوتين، هي التحرير الكامل لجميع أراضي شرق أوكرانيا».