ذبح 50 ألف رأس ماشية بمجازر القاهرة في أول أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري في القاهرة، ذبح قرابة الـ50 ألف رأس ماشية في مجازر القاهرة، منها 36 ألف رأس في مجزر البساتين وحده، منذ ساعات الصباح الباكر في أول أيام عيد الأضحى.

وأشار زينهم إلى تشديد الحملات لمنع الذبح خارج المجازر الحكومية، موضحا أنها أسفرت عن تحرير أكثر من 120 محضرا، وضبط 36 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر، وجرى إعدام الكميات غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إقبال كبير على المجازر الحكومية

من جهته، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجود إقبال ملحوظ من الواطنين على جميع المجازر الحكومية في القاهرة، وهي الآلي وجيركو والسلام والممتاز وطرة وحلوان، مشيرًا إلى أن جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

وتشمل الخدمات المقدمة للمواطنين في المجازر، استقبال أضاحي المواطنين، وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية، وحسب المحافظ، «تشمل الخدمات المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز».

عدم الذبح خارج المجازر

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، مؤكدا استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم في محال الجزارة، وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات، حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد عبد العال توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود في المحافظة خلال أيام العيد، بالإضافة لتوافر جميع الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.