وفد الكنيسة المعلقة يهنئ نائب محافظ القاهرة بعيد الأضحى (صور)

استقبلت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وفد الكنيسة المعلقة بحي مصر القديمة الذي زار مقر مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في زهراء المعادي نيابة عند الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة بالقاهرة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن سعادتها بهذا اللقاء، الذي يعكس عمق العلاقات القوية والأصيلة والمحبة الكبيرة بين جميع أطياف الشعب المصري؛ ليؤكد كونه نسيجا واحدا متلاحما يعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

نموذج فريد في المواطنة

وأضافت نائب المحافظ أنّ مصر نموذج فريد متميز في الصلات القوية التي تربط بين مواطنيها في ظل دولة المواطنة على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته داعية الجميع بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التي يتمناها الوطن، وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها من كل مكروه وسوء.

وقدّم الوفد التهنئة بعيد الفطر الأضحى لنائبة محافظ القاهرة وكل العاملين بها، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصري، مشيدين بالتطوير الكبير الذي تقوم به الدولة بالمنطقة الجنوبية، متمنيًا التوفيق والنجاح في إنجاز جميع الملفات والمشروعات لظهور المنطقة الجنوبية بمظهرها الحضاري اللائق بها.