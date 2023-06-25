ضبط مجزر غير مرخص بداخله 4 ذبائح وأختام مزورة في حي الخليفة بالقاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

إجراءات قانونية

وأشار الدكتورصبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة بحي الخليفة بداخله عدد 4 ذبائح ضأن كاملة بالعظم وأختام مزورة ومادة حمراء اللون للإيهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية، ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

منع الغش التجاري

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كافة أساليب الغش التجاري .