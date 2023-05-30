حزب البتريوت الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: ألمانيا ترسل صواريخ طويلة المدى لكييف

قال الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن الغرب يدرس تزويد أوكرانيا بمزيد من الصواريخ طويلة المدى، وهو ما تم بالفعل من خلال إرسال تلك الصواريخ من بريطانيا إلى كييف.

اتفاق بين أوكرانيا وألمانيا

وأضاف، خلال مداخلة عبر «سكايب» من كييف مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج «منتصف النهار» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اتفاقًا بين أوكرانيا وألمانيا بإرسال صواريخ طويلة المدى، التي تصل إلى عمق 500 كيلومتر داخل الأراضي الروسية.

وأوضح، أن روسيا تقصف الأراضي الأوكرانية منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن التصريحات الروسية عن قصف مراكز القيادة الأوكرانية لن يحقق أهدافه، إذ إن تلك المراكز فارغة.

أوكرانيا تحقق نتائج جيدة في الحرب

وتابع، بأن الضغط على روسيا في مناطق الشرق وتقدم الجيش الأوكراني والاستعداد للهجوم المُضاد يدفع روسيا لإرهاب الأوكرانيين وقطع خطوط الإمداد، مؤكدًا أن أوكرانيا صامدة على مدار 14 شهرًا، وتحقق نتائج جيدة في الحرب.