حكم التضحية بـ«جدي مخصي» في العيد.. «الإفتاء» توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين يقول «هل الجدي المخصي يصلح ذبحه كأضحية أم لا؟».

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إنه يجوز ذبح الجدي المخصي في الأضحية ولا حرج في ذلك؛ حيث قال العلامة شمس الدين الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 590، ط. دار الفكر): [فَائِدَة: ضَابِط المجزئ فِي الْأُضْحِية السَّلامَة من عيب يُنقصُ اللَّحْمَ أَو غَيرَه مِمَّا يُؤْكَل (ويجزئ الْخصي) لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم ضحَّى بكبشين موجوءين -أَي خصيين-. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا.

وأضافت، وجبر مَا قطع مِنْهُ زِيَادَة لَحْمه طيبًا وَكَثْرَة، وَأَيْضًا الخصية المفقودة مِنْهُ غير مَقْصُودَة بِالْأَكْلِ فَلَا يضر فقدها. وَاتفقَ الْأَصْحَاب إِلَّا ابْن الْمُنْذر على جَوَاز خصاء الْمَأْكُول فِي صغره دون كبره، وتحريمه فِيمَا لَا يُؤْكَل كَمَا أوضحته فِي شرح الْمِنْهَاج وَغَيره] اهـ.

حكم الاستفادة من فرق الأسعار في تعليب لحوم الأضاحي

كما أجابت دار الإفتاء على سؤال: هل يجوز الاستفادة من فرق الأسعار بين الصك البلدي والمستورد في دفع ثمن تعليب لحوم الأضاحي ليمكن حفظها لمدة عام وتوزيعها على المستحقين شهريًّا؛ حيث إن الفقراء لا يملكون ثلاجات لحفظ لحوم الأضاحي ويتناولونها مرة واحدة فقط في العيد؟

وقالت الدار، لا مانع شرعًا من ذلك، على أن يتضمن صكُّ الأضحية البلديُّ ما يفيد بأنه في حال عدم توافرها فإنها سوف تستبدل بالمستورد، وأن الفارق سوف يستخدم في دفع ثمن تعليب اللحوم لتحقيق النفع للفقراء على مدار العام.

حكم الاقتراض من أجل الأضحية

كما ورد لها سؤال يسأل عن هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟

وأكدت، أن الأُضْحِيَّة سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، فمن فعل هذه السنة أثيب، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.