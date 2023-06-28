هل زيارة المقابر يوم العيد حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، يستفسر فيه السائل، عن حكم زيارة المقابر في يوم العيد، سواء للرجال أو النساء، وذلك مع بداية عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون اليوم في مختلف أنحاء العالم.

حكم زيارة المقابر

دار الإفتاء المصرية، أجابت على استفسار السائل، وقالت إنّ زيارة المقابر من الأمور المندوب إليها في مختلف الأوقات، وذلك لأن الأمر بزيارة المقابر جاء مطلقا، وبالتالي فهي تشمل جميع الأوقات، كما تزيد أفضيلة زيارة المقابر في الأيام المباركة، التي يحاول فيها المسلمون مزيدًا من العطاء لله تعالى، التي من بينها أيام العيدين.

استشعار لمعاني الصلة والبر

وأوضحت دار الإفتاء في ردها، أنّ زيارة المقابر في هذه الأيام، فيها استشعار لمعاني الصلة والبر، وكذلك الدعاء لمن توفى من الأقارب والأهل بالمغفرة والرحمة.

وأشارت دار الإفتاء، إلى ضرورة مراعاة عدم إثارة الأحزان في هذه الزيارات، أو عدم تعمد ذلك، فضلًا عن عدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.

واستدلت دار الإفتاء، على ذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقُلُوبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" واللفظ له، والطبراني في "المعجم الكبير".