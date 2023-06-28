الصين تعلق على تصريحات بايدن: نتمنى أن تنجح واشنطن في حل مشاكلها الداخلية

علّقت الصين، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أن «بكين» تعرب عن املها في أن تحل «واشنطن» مشاكلها الداخلية وتساهم في استقرار العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الصين لديها مشاكل هائلة، لكنه لم يخوض في التفاصيل.

نينج: نتبع طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، «ماو نينج»: «لست على علم بهذه التصريحات، أعتقد أن أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد تواجه مشاكل في مسار تطورها وتقدمها»، مشيرة في إيجاز صحفي، إلى أن بلادها، تتمتع بقيادة قوية للحزب الشيوعي وتتبع طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

وأوضحت «ماو نينج»، أنه بفضل وحدة الشعب الصيني بأكمله وعملهم الجاد، لدى الصين، القدرة والثقة بأنها ستكون قادرة على حل المشاكل على طريق التنمية وتحقيق تنمية أفضل وأكبر.