«البترول»: محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز تعمل طوال أيام إجازة العيد

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن محطات تموين السيارات وجميع خدمات وزارة البترول ومستودعات أنابيب البوتاجاز تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، لتكون في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة، وبشكل طبيعي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن إجازات الأعياد لا تؤثر على طبيعة العمل داخل محطات الوقود، خاصة وأنها تقدم خدمات لجميع المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها، كما يتم تزويد المحطات بكميات من البنزين والسولار بشكل دوري لسد احتياجات المواطنين، خاصة في فترة الأعياد التي تزداد خلالها عمليات السفر وخروج المواطنين من المنازل للتنزه.

توفر أنابيب البوتاجاز خلال العيد

وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول، أن محطات تموين السيارات بالبنزين والغاز الطبيعي، ومستودعات أنابيب البوتاجاز تعمل بشكل طبيعي خلال فترة الأعياد، باعتبارها منشآت حيوية وضرورية مثلها مثل باقي القطاعات كالمستشفيات وأقسام لشرطة والطوارئ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها خلال فترة الإجازات.

وأوضح أنه يتم منح إجازات للعاملين في المحطات عن طريق التناوب، ليستمر العمل في المحطات بشكل طبيعي، وحتى لا تتأثر قوة العمل، ويتم منح الإجازة للعاملين الذين تواجدوا خلال فترة العيد بشكل مؤجل.