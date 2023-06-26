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«البترول» تبدأ تركيب أوعية تخزين البوتاجاز في مجمع إنتاج السولار بأسيوط

كتب:

مارينا رؤوف
01:34 م | الإثنين 26 يونيو 2023
أوعية تخزين البوتاجاز

أوعية تخزين البوتاجاز

في إطار التقدم في أعمال الإنشاءات الخاصة، بدأت وزارة البترول أعمال نقل وتركيب أوعية تخزين غاز البوتاجاز بمجمع إنتاج السولار التابع لشركة أسيوط الوطنية (أنوبك) والتي تم تصنيعها محليا بواسطة شركة بتروجت بورشها المركزية، ضمن نطاق أعمالها كمقاول عام للأعمال التكميلية.

تركيب وحدة تخزين غاز البوتاجاز 

وتعتبر هذه الأوعية من ضمن المعدات فائقة الأبعاد والأوزان في مجمع إنتاج السولار بأسيوط، وتتكون وحدة تخزين غاز البوتاجاز من أربعة أوعية تخزينية تتراوح أطوالها بين 36 مترا إلى 46 مترا وأوزانها الفارغة من 150 طنا إلى 254 طنا، بإجمالي سعة تخزينية 5234 متراً مكعباً.

وتعد هذه الأوعية من المعدات ذات الأهمية القصوى بالمشروع لاستيعاب منتج  البوتاجاز المزمع إنتاجه من مجمع السولار بأسيوط.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.