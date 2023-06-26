محللون: ارتفاع أسعار البترول العالمية بعد تمرد مجموعة «فاجنر» العسكرية

صعدت أسعار البترول العالمية في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بنسبة 1.3% إلى 74.80 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 70.04 دولار للبرميل، وفق ما ذكره محللون في بنك «جولدمان ساكس».

وتجنبت روسيا صدامًا بين القيادة في موسكو ويفجيني بريجوجن رئيس فاجنر يوم السبت بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بخصوص قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

مخاوف من اضطرابات الإمداد

وقال محللون في بنك «جولدمان ساكس»، إنَّ الأسواق ربما تضع في اعتبارها احتمالا أكبر على نحو طفيف أن يؤدي التوتر المحلي في روسيا إلى اضطرابات في الإمداد أو تأثير سلبي كبير على إمداد النفط مستقبلا، وفق «رويترز».

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6% في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مجددا وهو ما قد يقوض الطلب على البترول في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين بعد عدة شهور من البيانات الضعيفة للاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.