«المالية»: 202 مليار جنيه لدعم المعاشات في الموازنة الجديدة 2023-2024

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال 48 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية

وأكد وزير المالية، الاستمرار في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات وتخصيص 202 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالي 2023-2024 بمعدل نمو سنوي 6%، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ190.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2022-2023، لافتًا إلى أنّ الخزانة العامة للدولة ستكون قد حوّلت 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026، وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة ستُسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من عام 2019.

أشار الوزير، إلى أنّ الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب في أوروبا.