رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

هل يكون موعد صرف المعاشات قبل العيد؟.. «التأمينات الاجتماعية» توضح

كتب:

منة عبده
12:08 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

بشرى سارة كشفت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أمس، لأصحاب المعاشات، بشأن تبكير موعد صرف معاشات يوليو، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح صرفها قبل أيام من عيد الأضحى المبارك. 

موعد صرف المعاشات قبل العيد

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبدأ صرف المعاشات قبل العيد، بداية من يوم الأحد المقبل، أي قبل 3 أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو، وفقا للحسابات الفلكية، على أن يتم صرف معاشات يوليو بزيادة 15%، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أبريل الماضي، أي سيتم صرفها للشهر الرابع على التوالي. 

زيادة صرف المعاشات قبل العيد بنسبة 15%

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يمكن صرف المعاشات قبل العيد من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان لها، إلى أنّ عدد المستفيدين من صرف المعاشات قبل العيد يصل إلى 11 مليون مواطن، يصرفون نحو 29 مليار جنيه شهريا.

يذكر أنّ إجازة عيد الأضحى المبارك، حددها مجلس الوزراء أمس لجميع العاملين في القطاع الحكومي، وتمتد 7 أيام، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو المقبل، وهي إجازات رسمية مدفوعة الأجر. 

اقرأ المزيد:

توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو بدءا من الأحد المقبل

«س و ج» عن موعد صرف معاشات يوليو لـ11 مليون مستحق

موعد صرف معاشات يوليو 2023 زيادة 15% للشهر الرابع على التوالي

استمرار صرف معاشات يوليو لليوم الرابع من ماكينات الصراف الآلي والبنوك

بدء صرف معاشات شهر يوليو بقيمة 22 مليار جنيه.. غدا

صرف معاشات يوليو 2022 من ماكينات الصرف الآلي والبنوك بداية الشهر المقبل

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.