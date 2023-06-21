هل يكون موعد صرف المعاشات قبل العيد؟.. «التأمينات الاجتماعية» توضح

بشرى سارة كشفت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أمس، لأصحاب المعاشات، بشأن تبكير موعد صرف معاشات يوليو، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح صرفها قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف المعاشات قبل العيد

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبدأ صرف المعاشات قبل العيد، بداية من يوم الأحد المقبل، أي قبل 3 أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو، وفقا للحسابات الفلكية، على أن يتم صرف معاشات يوليو بزيادة 15%، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أبريل الماضي، أي سيتم صرفها للشهر الرابع على التوالي.

زيادة صرف المعاشات قبل العيد بنسبة 15%

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يمكن صرف المعاشات قبل العيد من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان لها، إلى أنّ عدد المستفيدين من صرف المعاشات قبل العيد يصل إلى 11 مليون مواطن، يصرفون نحو 29 مليار جنيه شهريا.

يذكر أنّ إجازة عيد الأضحى المبارك، حددها مجلس الوزراء أمس لجميع العاملين في القطاع الحكومي، وتمتد 7 أيام، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو المقبل، وهي إجازات رسمية مدفوعة الأجر.