وزير المالية: 3 تريليونات جنيه حجم مصروفات الدولة في الموازنة الجديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رغيف الخبر كان يكلف الدولة 55 قرشا، ومع ارتفاع الأسعار ارتفعت التكلفة إلى جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل الفرق في إطار تخفيف الأعباء، كما تزيد الدولة مخصصات الدعم في تكافل وكرامة وخلافه، معقبًا: «الدولة لن تتوقف عن مساعدة المواطنين للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية».

2.8 ترليون حجم إيرادات

وتابع «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء السبت، أن حجم مصروفات الدولة في الموازنة الجديدة يُقدر بـ3 تريليونات جنيه، وحجم الإيرادات 2.8 ترليون أي أن هناك فرق ما بين الإيرادات والمصروفات، مشيرًا إلى أن الدولة ستمد التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من المحافظات، وسيتم الاستمرار في صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الموازنة الجديدة، حتى لا يتجه المواطن للسكن في عشوائيات مرة أخرى.

الظروف الاقتصادية الصعبة أثرت سلبًا على المواطنين

وأضاف أن الدولة نجحت في حل الكثير من المشاكل المستعصية مثل أزمة الكهرباء، وأزمة البوتوجاز وإنشاء الكثير من الوحدات السكينة، معقبًا: «الدولة مستقبلها جيد، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة أثرت سلبًا على المواطنين».

وأضاف أن الدول المجاورة لمصر تتعرض للكثير من المخاطر الأمنية، والدولة تنفق الكثير من أجل حماية المواطن من هذه المخاطر، معقبًا: «خد بالك البلاد اللي بتروح لا تعود، الأزمة الاقتصادية هتعدي، والدولة متماسكة، وتمتلك بنية تحتية جيدة، وقادرة على تحسين الوضع، البلد لديها فرص تكمل»