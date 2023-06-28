إنجازات «30 يونيو»: إنشاء 1.2 مليون وحدة سكنية بديلة للعشوائيات «فيديو»

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان: «30 يونيو ثورة بناء وطن»، تضمن إنجازات لمشروعات الإسكان وقطاع النقل والسياحة.

وأشارت القوات المسلحة، في الفيديو، إلى أن الدولة عملت على القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتم إنشاء مليون و200 ألف وحدة سكنية كإسكان بديل للعشوائيات، مع بناء العديد من المدن والتجمعات العمرانية الحضرية الجديدة لاستيعاب الملايين من أبناء الشعب.

ولفتت إلى أنّ من أهم المدن الجديدة، هي العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، والعديد من المدن بصعيد مصر.

وفي سيناء، تم بناء الآلاف من الوحدات السكنية في وسط وجنوب سيناء، ومدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، والعديد من التجمعات الاجتماعية.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، ولأول مرة، يجد الآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر من يحنو عليهم بمشروع «تكافل وكرامة»، ومشروع حياة كريمة، أكبر مشروع لتغيير وجه الحياة في الريف المصري.

ولفتت إلى إنشاء مشروعات طرق كشرايين أمل وحياة تمتد أطوالها إلى 7 آلاف كيلو متر، مع تطوير قطارات ومحطات السكة الحديد، والانتهاء من القطار الكهربائي الجديد، مع العمل مع المونوريل، مع تطوير الموانئ لتحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية.

وأوضحت أن مصر مبهرة، ونفذت مشروعات سياحية، وتم إنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، مما كان لهم أثر في تنشيط حركة السياحة في مصر.