إنجازات ثورة 30 يونيو: مشروعات قومية لربط سيناء بالوادي والدلتا (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب»، قبل قليل، فيلم تسجيلي قصير من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان: «30 يونيو ثورة بناء وطن»، تضمن المشروعات المنفذة في قناة السويس بعد الثورة حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو: «منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل القطاعات والمجالات، لتتحقق إنجازات كبرى».

وأضافت، أن الإنجازات بدأت منذ عام 2014 وما زالت مستمرة حتى الآن، عبر تدشين سلسلة من المشروعات القومية والتنموية، لتعيد مدن مصر للواجهة وخريطة الاقتصاد العالمي.

الإنجازات بدأت بحفر قناة السويس الجديدة

وأوضحت أن الإنجازات بدأت عبر حفر قناة السويس الجديدة، ثم تم حفر 5 أنفاق أسفل قناة السويس، 2 منهم في الإسماعيلية، ونفقين في بورسعيد، ونفق في السويس، مما سهلوا حركة التجارة وتنقل المواطنين من وإلى إقليم قناة السويس.

كما تم إنشاء العديد من الكباري العائمة لربط سيناء بالوادي والدلتا، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وواصل الفيلم: «بنبني ونعمر ونستثمر بإنجازات تليق بتاريخنا.. عدينا الصعب، ومهما كان الحمل تقيل، قادرين نخطي المستحيل.. وهنخلي الخير يزيد، ونخلق لنا واقع جديد على كل شبر من أرض مصر».