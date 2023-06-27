«كتاب مصر» يهنئ الرئيس والشعب المصري بعيد الأضحى وثورة 30 يونيو

بعث الشاعر علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ثورة 30 يونيو عبرت بمصر إلى بر الأمان

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي، خلال البرقية أن ثورة 30 يونيو عبرت بالوطن من موجات عاتية حاولت أن تمزق هذا الوطن وهذا الشعب، ولكن إرادة المصريين ورؤيتكم الحكيمة، عبرت بمصر إلى بر الامان، وستظل 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، وانتصاراً لقيم العزة والكرامة لهذا الوطن.

وجاء في نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأعضاء بالمحافظات وعددهم 6 آلاف كاتب وشاعر ومفكر، نتقدم بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة».

واضافت البرقية: «سيذكر التاريخ بأحرف من نور بفضل الله وبعزيمتكم كيف نجا الشعب المصري من كبوة عظيمة كانت تهدف إلى تنفيذ مخطط كبير ضد هذا الوطن وهذا الشعب».