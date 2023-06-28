محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان للاطمئنان على حالة المرضى

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام الشاملة للاطمئنان على حالة المرضى الصحية وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك ويمنحهم الهدايا العينية والعيديات داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام، والدكتور أمجد صبحي مدير مستشفى أسيوط العام، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق والعديد من القيادات التنفيذية

الاطمئنان على الحالة الصحية

حيث بدأ محافظ أسيوط جولته عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بزيارة مستشفى الإيمان العام بحي غرب وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد، كما اطمئن على الحالة الصحية للمرضى بمختلف أقسام المستشفى وتابع حالتهم الصحية مع الأطباء المعالجين كما استمع إلى مدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية مهنئًا بعيد الأضحى المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

جاهزية المستشفى

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام بميدان المجذوب بحي غرب لمتابعة سير العمل بالمستشفى وتواجد الأطباء والتمريض وجاهزية الأقسام بها لاستقبال المرضى وخاصة مصابي الحوادث مقدمًا التهنئة للمرضى المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى مقدمًا لهم الهدايا مشددًا على تواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجيات العمل بأقسام المستشفى كما شهد المحافظ وصول جهاز الأشعة المقطعية والأشعة العادية بالمستشفى ضمن خطة تطوير أقسام المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة.