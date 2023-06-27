إصابة 3 أشقاء في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

أصيب 3 أشقاء بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، حيث كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من القاهرة لقضاء العيد وسط أسرتهم في محافظة بني سويف، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، بدائرة المحافظة قرب مدخل ميدوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشقاء بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر حادث طريق أسيوط الغربي عن إصابة 3 أشقاء وهم سها جمال محمد سيد 22 سنة، وحسناء جمال محمد سيد 26 سنة، وإيهاب جمال محمد سيد 28 سنة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل مصابي حادث طريق أسيوط اليوم إلى مستشفى الواسطى المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.