طرق إرسال العيدية أون لاين.. بنوك تتيحها بخطوات سهلة

يحرص العديد من الأشخاص على إعطاء العيدية للأطفال والمقربين من عائلته لإدخال البهجة والفرح إلى قلوبهم، ولتقوية الروابط فيما بينهم، ولكن يعيق بُعد المسافات في بعض الأحيان، ما يدفع الكثيرون إلى البحث عن طرق إرسال العيدية أون لاين.

وتقدم بوابة «الوطن»، في التقرير التالي طرق إرسال العيدية بشكل إلكتروني، على النحو التالي:

طرق إرسال العيدية أون لاين

وتتيح بعض البنوك طرق لإرسال العيدية أون لاين تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

ويمكن تحويل العيدية من خلال المحفظة الإلكترونية Mobile Banking شرط أن يكون لدى المرسل حساب بنكي ومشترك بالخدمة.

بنك مصر من خلال BM Wallet.

البنك الأهلي المصري من خلال خدمة فون كاش.

بنك الإسكندرية وبنك القاهرة من خلال خدمة «قاهرة كاش».

البنك التجاري الدولي CIB، بنك التعمير والإسكان من خلال خدمة فلوسي فون.

بنك SAIB والمصرف المتحد من خلال خدمة saibwallet.

كما شركات المحمول تحويل الأموال والعيديات المختلفة عن طريق شركات الاتصالات من خلال الهاتف المحمول عبر تطبيقات «Vodafone Cash» أو«Orange Money» أو «Etisalat Money» التي تتيح تحويل المبالغ المالية إلى الآخرين، برسوم تحويل تبدأ من 2% من إجمالي أي مبلغ تقوم بتحويله.