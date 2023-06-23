وظائف خالية في البنك الأهلي لحديثي التخرج.. خطوات بسيطة للتقديم

وظائف البنوك من الأكثر طلبا في سوق العمل، إذ يحرص الشباب من خريجي الكليات المختلفة على البحث عن فرص مناسبة لهم في البنوم المختلفة، حتى يتمكنوا من العمل في المجال المصرفي، لبدء حياتهم العملية بعد التخرج والحصول على شهادة المؤهل الدراسي.

ويهتم البنك الأهلي بتوفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي، ولم يكتفي بطلب تخصصات كليات التجارة وما يعادلها من شهادات فقط، ولكنه يحرص على توفير الفرص للشباب في جميع التخصصات، وأعلن البنك عبر الموقع الرسمي الخاص به عن إتاحة الفرصة لحديثي التخرج للتقديم على الوظائف الخالية في البنك، ونوضح من خلال هذا التقرير التخصصات المطلوبة وشروط وظائف البنك الأهلي وخطوات تقديم طلب الالتحاق بها، والتي جات كالتالي:

شروط وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج

- الحصول على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات، على أن تكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون عام التخرج للراغبين في الالتحاق بالوظائف 2022,2021,2020,2019 .

- الحصول على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- لا يلتفت إلى طلبات المتقدمين للوظائف الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- أن يكون سن المتقدم للوظائف لا يتخطى 28 عام فى تاريخ الموافقة على التعيين.

- يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

تخصصات مطلوبة في وظائف البنك الأهلي

- خريجي كليات الحاسبات والمعلومات.

- خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية من قسمي الاقتصاد والإحصاء.

- خريجي كليات الهندسة لقسمي الحاسبات والاتصالات.

- خريجي كليات الحقوق.

- خريجي كليات إدارة أعمال.

- خريجي كليات التجارة وما يعادلها.

خطوات التقديم على وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج

- الدخول على الموقع الرسمي الخاض بالبنك الأهلي المصري.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف الموجودة أعلى الصفحة.

- ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة في استمارة تقديم طلب وظائف البنك الأهلي.

- وبعد الانتهاء من ملء الاستمارة، يتم الضغط على تسجيل حتى يتم إرسال طلب التوظيف للبنك.