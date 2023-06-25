هل العيدية واجبة على الرجل لزوجته؟.. إمام مسجد الحسين يجيب عبر قناة الناس

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين، إنه لا مانع أن يعطي الزوج عيدية لزوجته فى العيد، من باب الهدية لصنع نوع من المحبة، لكن هذا ليس إلزاما شرعيا على الزوج على زوجته، ولكن نوع من الهدية «تهادوا تحابوا»، كما علمنا سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم.

عبد السلام: حياة الزوج كلها للأولاد والزوجة

وأضاف «عبد السلام» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه من الطبيعي حياة الزوج كلها لأولاده وزوجته، وليس شرط إن تعطيها العيدية فقط، ويمكن أن تكون أجمل هدية هي كلمة طيبة تجبر بها خاطرها، كأنها مكأفاة على تعبها.

إعطاء الهدية بروح طيبة وبطريقة لا تُنسى

وتابع إمام مسجد سيدنا الحسين، «عايزين نعلو لمرحلة أخرى نعطى الهدية بروح طيبة وبطريقة لا تنسى، بلاش بطريقة جافة لازم توصل للزوجة إنه عارف تعبها وشقاها ويتمنى تكون جنبها، مفيش حاجة اسمها خناقة العيد عشان العيدية، لو زوجك لم يعطيكي هدية أعطيه أنتي هدية».