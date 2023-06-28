رئيس قناة الناس: الشركة المتحدة تواجه إعلام التيارات الهدامة (فيديو)

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الإعلام له دور كبير بتثقيف المواطنين ثقافة صحيحة وله دور للحفاظ على الهوية وإبرازها ودور كبير لنشر الوعي الصحيح ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله وتوفير رصيد؛ ليكون هذا الرصيد فيما بعد تراثا لأجيالنا وأبنائنا فيما بعد.

وأكد عامر أن الإعلام ويواجه إعلام التيارات الهدامة التي تريد دائما طمس الهوية وتعمل هذه التيارات الهدامة على سلخنة مكونات وأسس الأوطان، ولذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بدور مهم جدًا الذي من المفترض أن يقوم بها الإعلام من خلال وسائلها الإعلامية، سواء الإعلام المرئي أو المقروء وغيرها.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور مهم

وأضاف رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بدور مهم جدا من خلال إنتاجها الفني والديني ومنها قناة «الناس» التي قامت بالأدوار التثقيفية الدينية والتوعية الدينية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي الصحيح ومحاربة الفساد لأنه من الهام الحفاظ على الهوية المصرية، والتي لها عناصر كثيرة جدًا تشكلها ومنها الهوية الدينية، ولذلك الشركة معنية بهذا الأمر من خلال وسائلها الإعلامية المختلفة، ومن خلال ما تنتجه من إنتاج فني يعزز الإنتماء الوطني وينشر الوعي الديني الصحيح والتجديد بالخطاب الديني.

تغطية للحجاج من وقفة عرفات

وشرح رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ أن التغطية التي قامت بها القناة والبث المباشر للحجاج من وقفة عرفات تم الإعداد له بشكل مهم جدا، خصوصا وأن وقفة عرفات وخطبة الوداع كانت إكمال للدين، ولذا حرصت القناة على توضيح تعاليم الدين الإسلامي في مختلف المجالات، ولذا من خلال تغطيتها المستمرة من بعد صلاة الفجر وحتى العاشرة مساء.