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أستاذ شريعة بجامعة الأزهر عبر قناة الناس: الشوق إلى الله أبرز معاني الحج

كتب:

محمد عزالدين
10:47 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الدكتور محمد مهنا

الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن مناسك الحج أو الأحكام الشرعية تمثل في الأصل، معرفة الله تعالى، وأن علينا السير إلى معرفة الله.

نور المؤمن العاصي

وأضاف «مهنا»، خلال لقاء عبر قناة الناس، أن ابن عطاء الله السكندري رضي الله عليه، قال أعلم أن لكل مؤمن نور، وأنه لو كشف عن نور المؤمن العاصي لأنار ما بين السماوات والأرض، فما بالك بنور المؤمن التقي.

وأشار إلى أن السؤال الحقيقي كيف تكشف عن نورك؟ فمن خلال هذه الممارسات أو هذه المناسك يكون هذا هو النور، وإذا فهمنا هذا يكون أول شيء في الحج هو الشوق إلى الله ما دام عرفنا هذا المفهوم.

مناسك الحج ليست «كتالوج»

وتابع: «مناسك الحج مش كتالوج تروح تنفذها وخلاص، ولكن أنت رايح لمين؟ أنت رايح فين؟ أنت مسافر لمين؟ أنت رايح لله، فينبعث الشوق بحسب المشوق الذي ستذهب له، ومن ثم إذا ما انبعث الشوق في القلب العزم يسبق».

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بقلم محمد عزالدين