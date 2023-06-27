علي جمعة يبكي أثناء حديثه عن وفاة الرسول عبر قناة الناس (فيديو)

بكى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق، في أثناء حديثه عن حجة الوداع، ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عبر قناة الناس.

الرسول اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة

وقال عضو هيئة كبار العلماء، خلال تغطية خاصة ليوم عرفة على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «الرسول حج مرة واحدة، واعتمر 4 مرات، وقال في خطبته لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فهذه الكلمة لخصت الإسلام، ويقال إنه لما نزلت سورة النصر، ففهم الصحابة أنها تنعى رسول الله وتهيئه للقاء ربه».

خطبة الوداع للرسول

وواصل: «خطبة الوداع لخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الأمر، والناس الكثيرة تأتيه وتقول يا رسول الله تشعب بنا الإسلام فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحداً بعدك فيه، خاصة بعد كبر الإسلام وأصبح فيه فروض وواجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات وأصبح فيه أحكام وشريعة متكاملة، فيقول قل آمنت بالله ثم استقم».