ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التعاملات.. والمكاسب السوقية 5 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.5% إلى مستوى 17597.33 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.49% عند مستوى 3673.02 نقطة، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 100»

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 2.85%، في بداية التداولات عند مستوى 5370.3 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.61% عند مستوى 3254.26 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 959.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 381.9 مليون سهم عبر تنفيذ 26.515 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية 1.142 تريليون جنيه بمكاسب 5 مليارات جنيه، وفق أخبار البورصة المصرية.