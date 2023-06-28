رئيس قناة الناس: إذاعة خطبة الشعراوي في تغطية يوم عرفات لاقت قبولا كبيرا

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ إن الشيخ الشعراوي رحمه الله، مازالت خطبه تلقى رواجا، وهذا يرجع لكونه عالما فاضلا قلما يجود بمثله الزمن، ولكن مصر دائما ما ينعم الله عليها بالعلماء المتميزين في مختلف العلوم، سواء كانت علوم تطبيقية أو علوم شرعية، ولذلك لاقت خطبة الشيخ الشعراوي قبولا كبيرا لدى المشاهدين، سواء من خلال الشاشة أو من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، وهذه التغطية لاقت اهتماما كبيرا من المصريين الموجودين بالخارج.

القناة عرضت خطبة الشيخ الشعراوي في بث مباشر بصوته

وأضاف رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى أن القناة بالأمس عرضت خطبة الشيخ الشعراوي في بث مباشر بصوته مع صورة منقولة من جبل عرفات ومشاهدة الحجاج وهم يدعون، موضحا أن إذاعة الخطبة كان هدفه التركيز على الاهتمام بالهوية المصرية، خصوصا وأن الشيخ الشعراوي هو العالم المصري الذي ألقى خطبة الجمعة بجبل عرفات عام 1976 وهو أمر له دلالة كبيرة جدا، وبثها بعد ساعتين من الخطبة التي ألقيت بمسجد نمرة بالأمس، للاستفادة من الخطبة والتأكيد على أن مصر قوية بعلمائها ورجالها بمختلف الأزمان والأماكن.

الشيخ الشعراوي وكل علماء مصر من أهم أدوات القوى الناعمة

وشرح رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ أن الشيخ الشعراوي وكل علماء مصر من أهم أدوات القوى الناعمة، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله من القوى الناعمة بالمنطقة العربية ومختلف بلاد العالم.