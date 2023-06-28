اعرف درجات الحرارة غدا.. لو هتخرج في تاني أيام عيد الأضحى

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 34- 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 32- 22

- وادي النطرون 33- 23

- كفر الشيخ 31- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 23

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 34- 23

- السويس 33- 23

- العريش 30 - 22

- رفح 30 - 21

- رأس سدر 36- 25

- نخل 35- 18

- كاترين 32 - 16

- الطور 35 - 26

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 29 - 22

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29- 22

- سيوة 36- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38- 27

- مرسى علم 37- 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 35- 27

- أبورماد 36- 27

- رأس حدربة 35- 28

- الفيوم 34- 23

- بني سويف 34- 23

- المنيا 35- 23

- أسيوط 36 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 39- 27

- أسوان 40- 28

- الوادي الجديد 38- 26

- أبوسمبل 40 - 27.