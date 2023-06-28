وفاة والدة الفنانة مروة الأزلي بعد صراع مع مرض السرطان

أعلنت الفنانة مروة الأزلي، وفاة والدتها، منذ قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إذ كانت تعاني منه طوال الفترة الماضية.

مروة الأزلي تعلن وفاة والدتها

وكتبت مروة الأزلي عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «توفيت إلى رحمة الله تعالى، والدتي سامية محمد علي، ناظرة مدرسة لوراين الثانوية بنات سابقًا بالإسكندرية، بعد صراع شديد لسنتين ونصف مع مرض السرطان».

وكانت مروة الأزلي، طلبت من الجمهور الدعاء لوالدتها، منذ ساعات قليلة، إذ كانت في غيبوبة، ونشرت صورة تجمعهم سويا، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها: «‎اللهم إن والدتي في غيبوبة بين يديك فاللهم يا مبرئ الإنسان من السقم، اللهم اشفِ أمي من الداء، واكشف لها الدواء».

وأضافت: «اللهم اجعل جسدها صابرًا على البلاء، اللهم أنت أعلم بحالها مني ومن الأطباء، لجأت إليك يا مجيب الدعاء، اللهم احفظها بعينك التي ﻻ تنام وأطل في عمرها ومتّعها بالصحة والعافية يا رب».