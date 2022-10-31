نجوم الفن يعلقون على خطوبة مروة الأزلي والمخرج وائل فرج

تصدرت ‎خطوبة مروة الأزلي والمخرج وائل فرج، محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، وذلك بعد إعلانهما، عن طريق نشر صور الخطوبة عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتفاعل الكثير من المتابعين معهما، بينما حرص عدد كبير من الوسط الفني على تقديم التهنئة لهما.

نجوم الفن يعلقون علي خطوبة مروة الازلي

وعلق الفنان ماجد المصري، على خطوبة مروة الأزلي، قائلا: «مبروك الف مبروك »، وقالت ياسمين رحمي: «ايه الحلاوه و الشياكه و الجمال ده كله مبرووك و تتهنو يارب».

بينما كتبت الفنانة أسماء أبو علي اليزيد، علي فيديو خطوبة مروة الازلي قائلة:«مبروووك»، وكتبت منة فضالي:«مبروك ربنا يسعدكم».

وائل فرج ومروة الازلي يشاركون في مسلسل «الوضع مستقر 2»

ويعرض للثنائي مروة الأزلي، والمخرج وائل فرج، حاليا مسلسل «الوضع مستقر 2»، على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة انتصار، إنجي كيوان، خالد منصور، شادي ألفونس، مروة الأزلي، ومن تأليف محمود عزت.

نجاح مروة الازلي في مسلسل «60 دقيقة»

وحققت مروة الأزلي، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركتها في مسلسل «60 دقيقة»، التي كانت تدور أحداثه حول قرار ياسمين الانتقام من زوجها أدهم الطبيب النفسي الشهير، بعدما تكتشف أنه تحرش واعتدى جنسيًا على أكثر من فتاة وامرأة، منهن واحدة أنهت حياتها بسببه بعد معاناة نفسية كبيرة، خاصة أنه كان الطبيب النفسي لها.