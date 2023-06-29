خلال إجازة العيد.. اعرف كيفية دفع مخالفات سيارتك بالموبايل «أون لاين»

تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى وتعطيل العمل، فإن الكثير من المواطنين أصحاب السيارات أو الدراجات النارية، لديهم أهمية بمعرفة كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا بكل سهولة ويسر ودون مشقة وتعب، وذلك باستخدام رقم اللوحة المعدنية، لتسهيل عملية الحصول على شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» كيفية دفع مخالفات عربيتك بالموبايل أون لاين خلال إجازة العيد.

إزاي تدفع مخالفاتك المرورية بالموبايل 2023 خلال إجازة العيد

خطوات الدفع سهلة وبسيطة من خلال الخدمات التي أتاحتها موقع النيابة العامة بالدخول على الموقع من هنــا، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام والتحصيل من أمام المنزل، ثم القيام باختيار الاستعلامات واختر نوع مخالفة المرور المراد الاستعلام عنها سواء رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة، ويبدأ الشخص بإدخال أرقام وحروف الرخصة، ثم اضغط على إجمالي المخالفات، ثم الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم المالك.

دفع مخالفات المرور بالفيزا من خلال بوابة مرور مصر 2023

جهة أخرى يمكن لقائدي السيارة دفع مخالفات المرور بالفيزا من خلال بوابة مرور مصر 2023 من هنــــــا لمن لديه البطاقات البنكية، وتطبيقات الدفع مثبتة علي الهواتف المحمولة يمكنه إجراء عملية الدخول على بوابة مرور مصر واتباع التالي:

أولا: الضغط على كلمة الاستعلام عن المخالفات اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام، أو حروف وأرقام تدوين البيانات الضغط على كلمة إجمالي المخالفات، وكيفية دفع مخالفات المرور بـ«فوري» يجب الدخول على موقع فوري، ويقوم بإدخال الرقم القومي، ثم إدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم بعد ذلك إدخال رقم الهاتف المحمول، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال 4 أيام.