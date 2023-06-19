مدحت صالح يدعو الفنانين للمشاركة في حفل «الأساتذة»: قلبي مفتوح للجميع

قال الفنان مدحت صالح، إنه يواصل التحضيرات الخاصة بحفله المرتقب مع دار الأوبرا المصرية، المقرر إقامته يوم الجمعة 7 يوليو المقبل، موضحاً أنه كان يُخطط لمشاركة عدد من زملائه الفنانين له على المسرح، اعتباراً من الحفل بعد المقبل.

مدحت صالح يدعو زملاءه للمشاركة في حفله المقبل

وأضاف مدحت صالح، أن «ذلك لا يعني أنه ليست هناك فرصة أمام أي فنان يرغب في الغناء بالحفل المقبل، لا بالتأكيد، أنا قلبي مفتوح لأي زميل مطرب، وباب دار الأوبرا المصرية مفتوح، وكذلك قاعة البروفات.. فهذا شرف لي وجود أي من زملائي معي في الحفل».

دعم أصحاب المواهب وتقديم أصوات جديدة

وأشار إلى أنه يخطط أيضًا لدعم أصحاب المواهب الجديدة، ضمن مشروع «الأساتذة» قائلاً: «لدي رغبة في تقديم أصوات جديدة وتوظيفها بشكلٍ مبهر ويساعدهم على بدء مشوارهم بطريقة مميزة، وليس مجرد فكرة صعودهم على المسرح فقط.. الأمر يتطلب أن يُدرس بعناية شديدة، خاصة أن لدينا مواهب كثيرة».

وتطرق إلى أبرز الملحنين الذين سيقدم بعضا من أغانيهم في الحفل، ومنهم محمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، ورياض السنباطي، وكمال الطويل، ومحمد الموجي، وسراج عمر، والأخوان الرحباني.