عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الله آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، بيان جاء فيه: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 11 ذي الحجة 1444 هجريا، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في عاصمة المملكة العربية السعودية مدينة الرياض».

وأضاف البيان: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».