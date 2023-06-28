عاجل.. «الأرصاد» تعلن توقعات الطقس خلال عيد الأضحى.. وتحذير من 3 ظواهر جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المتبقية من عيد الأضحى المبارك، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الساعات الأولى من الصباح، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ثاني وثالث أيام عيد الأضحى

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لتجنب الشعور بارتفاع درجات الحرارة، والذي يتسبب بها ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتتأثر حالة الطقس بنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس رابع أيام عيد الأضحى

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح بدء من يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل، وحتى الثلاثاء الموافق 4 يوليو على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة ثاني أيام عيد الأضحى

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الأضحى

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 35 والمحسوسة تسجل 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 39 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة رابع أيام عيد الأضحى

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 30 والمحسوسة تسجل 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 39 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.