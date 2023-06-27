هيئة الأرصاد تكشف عن طقس إجازة عيد الأضحى.. طقس معتدل ونشاط للرياح

حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية تتزامن مع بداية إجازات عيد الأضحى المبارك، ورغبة الكثير من الأفراد بالسفر والتنزه، إذ من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة بالصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًأ على كافة الأنحاء.

ظواهر تزيد من شعور المواطنين بحرارة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد بموقعها الرسمي من ظواهر من شأنها زيادة شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة أبرزها تعرض المواطنين المباشر لأشعة الشمس، وارتفاع نسب الرطوبة نهارا، إذ من المتوقع أن تزيد ارتفاع نسبة الرطوبة من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

تحذير من الشبورة المائية بالصباح الباكر

ووجهت المواطنين بضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك في الصباح الباكر، وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة لوجود نشاط متقطع للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط للرياح

ونوهت هيئة الأرصاد عبر موقعها الرسمي عن وجود نشاط متقطع للرياح بداية من الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وحتى الأحد نهاية إجازة العيد على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن العظمى بالقاهرة والوجه البحري 35 وبالسواحل الشمالية 30 درجة مئوية، والعظمى بجنوب سيناء 38 درجة مئوية، والعظمى بشمال الصعيد 37 درجة مئوية، والعظمى بجنوب الصعيد 41 درجة مئوية.