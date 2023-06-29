«توزيع بلالين وحلوى».. أجواء احتفالات أهالي الدقهلية بأول أيام عيد الأضحى

شهدت محافظة الدقهلية، احتفالات كثيفة على مدار أول أيام عيد الأضحى المبارك، بداية من احتفالات ما بعد صلاة عيد الأضحى، حتى أجواء الاحتفالات في الساحات والميادين والحدائق العامة.

أجواء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى بالدقهلية

بدأت أجواء الاحتفالات بتوزيع البلالين على المصلين عقب صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات والتي بلغ عدد المساجد إلى نحو 7000 مسجد وفقا لتصريحات صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية لـ«الوطن» بتجهيز المساجد والساحات.

توزيع بلالين على المصلين بالدقهلية

وقال أحمد علي ابن الدقهلية لـ«الوطن»، إنهم اعتادوا على رؤية مشهد توزيع البلالين منذ السنوات الأخيرة على المصليين عقب صلاة عيد الأضحى، إذ تبدأ الاحتفالات من خلالها: «يجرى إلقاء البلالين على المصليين من أعلى الساحات الشعبية».

رقص وطيب في ميادين الدقهلية

وأوضح طلعت محمد صاحب الـ18 عاما لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز الطبلة من أجل الاحتفال بعيد الأضحى في الميادين العامة بالمحافظة: «هدفنا نشر البهجة والسعادة على قلوب المواطنين في المحافظة، بعد صلاة عيد الأضحى، واتجمعنا نغني ونفرح في الميدان».

توزيع حلوى على المواطنين بالشوارع بالدقهلية

وأشارت أمنية محمد ابنة الدقهلية أنها شعرت بالسعادة بعد قيامها بتوزيع الحلوى والشوكولاتة على الأطفال والمصريين عقب صلاة عيد الأضحي جزءا من احتفالات عيد الأضحى بالدقهلية، بهدف نشر بهجة العيد على قلوبهم.

وأوضح محمد علي أنه جرى تجهيز الألعاب النارية من أجل إطلاقها في الشوارع والميادين أمام المواطنين كجزء من أجواء احتفالات عيد الأضحي بالدقهلية.

وشهدت محافظة الدقهلية إقبال الأهالي على الحدائق العامة من أجل التنزه بها والتمتع بأجواء عيد الأضحى، بعد قضاء يوم مميز بالمحافظة بداية من صلاة العيد واستمرارا على مدار اليوم في الاحتفالات المختلفة.