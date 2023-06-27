«الداخلية» تكثف استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، برفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذاً للخطط الأمنية التي اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، فقد قامت كل قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

ويضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.