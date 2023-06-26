محافظة الدقهلية تستكمل أعمال زراعة وتنجيل الحدائق العامة قبل العيد

تواصل محافظة الدقهلية أعمال زراعة وتنجيل الحدائق العامة بشارع الجيش من أمام المحافظة حتى الاستاد قبل عيد الأضحى المبارك، إذ يجري إعادة تطوير وتجميل كافة الحدائق والجزر الوسطى بشارع الجيش تزامناً مع أعمال رصف وتطوير شارع الجيش.

تطوير الحدائق العامة قبل عيد الأضحى

وأوضحت المحافظة أن التطوير جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري من خلال توفير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال كافة القطاعات الخدمية المختلفة وفي مقدمتها رصف الطرق وتطوير الحدائق العامة.

وأضافت أنه جرى إعادة تطوير وتجميل كافة الحدائق والجزر الوسطى بشارع الجيش تزامناً مع أعمال رصف وتطوير شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة وصولاً إلى كوبري سندوب، وتطوير الحدائق والجزر الوسطى من أمام ديوان المحافظة وصولاً إلى استاد المنصورة.

خطة إعادة تطوير الحدائق العامة بالدقهلية

وأوضحت المحافظة أن هناك خطة لإعادة تطوير الحدائق العامة بنطاق مدينة المنصورة وبكل مراكز ومدن المحافظة لتكون متنفس ترفيهي للمواطنين، مشددة على عدم المساس بالحدائق العامة والمتنزهات وجرى الانتهاء من أعمال الحدائق من أجل عيد الأضحى والاستعداد له.

وأضافت محافظة الدقهلية جاري الانتهاء من زراعة الأحواض والجزر الوسطي التي جرى الانتهاء من تطويرها وتركيب البلاط لها وتسوية أرضيتها بالرمال أولا بأول على طول الشارع قبل عيد الأضحى المبارك.