استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى.. حملات بالأسواق ورفع حالة الطوارئ

تستعد المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023، من خلال شن حملات تموينية مكثفة، وتجهيز المستشفيات.

استعدادات محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحى 2023

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» عن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى من خلال ضخ لحوم داخل المنافذ التموينية سواء لحوم برازيلي بـ160 جنيها داخل 11 منفذا أو لحوم سودانية بـ 220 جنيها داخل 35 منفذا.

وأوضح أن المديرية تكثف حملاتها على الأسواق والمخابز من أجل ضبط أي مخالفات قبل وخلال أيام عيد الأضحى من أجل سلامة المواطنين، مع توفير 24 مجزرًا على مستوى المحافظة من أجل ذبح الأضاحي مجانا، مع وجود فريق طبي داخل كل مجزر للكشف على الأضاحي.

استعداد محافظة جنوب سيناء لاستقبال عيد الأضحى

أعلن محافظ جنوب سيناء عن استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال عيد الأضحى 2023، من خلال تجهيز عدة استعدادات من ضمنها:

- رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي الأمني

- إعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي الشكاوى.

- استمرار العمل في المرافق العامة

- توفير مجازر لذبح الأضاحي بها بالمجان

استعداد محافظة البحيرة لاستقبال عيد الأضحى 2023

أوضحت محافظة البحيرة اتخاذها كافة الاستعدادات من أجل استقبال عيد الأضحى 2023 بالمحافظة من ضمنها:

- رفع درجة الاستعداد القصوى.

- فتح المجازر لذبح الأضاحي.

- إصلاح أي أعطال بالمجازر من أجل الاستعداد لذبح الأضاحي.

- رفع حالات الطوارئ بمستشفيات البحيرة.

- توفير الأدوية بشكل مستمر بالمستشفيات.

استعداد محافظة سوهاج لاستقبال عيد الأضحى 2023

تستعد محافظة سوهاج لاستقبال عيد الأضحى 2023 بها من خلال التالي.

- تشكيل غرفة عمليات لرصد أي شكاوى

- تكثيف الحملات على المحلات والسلع التموينية

- رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الحالات الطارئة بمستشفيات سوهاج

- عمل حملات مكثفة على صلاحية اللحوم المعروضة في العيد وسلامتها

استعداد محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى 2023

أعلن وكيل الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ عن استعداد المديرية لاستقبال عيد الأضحى 2023 من خلال:

- توفير 16 مجزرا لذبح الأضاحي به

- عمل حملات مكثفة للطب البيطري علي الأسواق الحرة

استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2023:.

- تجهيز المجازر لاستقبال الأضاحي بعيد الأضحى.

- شن مديرية التموين حملات مكثفة على الأسواق والسلع التموينية بالمحافظة.

- استعداد المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى 2023 بالإسماعيلية.

- تكثيف تواجد فريق طبي بالمستشفيات خلال أيام عيد الأضحى.

- تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء.