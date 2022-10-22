كل ما تريد معرفته عن برنامج الصناعات الخشبية في جامعة طيبة التكنولوجية

كشف الدكتور عادل زين الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، موضحًا أن قطاع الصناعات الخشبية يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، وذلك لمساهمة هذه الصناعة في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى مساهمتها في الحد من الاستيراد ومن ثمَّ توافر العملة الصعبة، وإتاحة منتجات للسوق المحلية.

قوة داعمة للاقتصاد المصري

وأضاف «زين الدين» في حديثه لـ«الوطن»، أن القطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتعدى 2.2%، إلى جانب ما يمثله من قوة داعمة للاقتصاد المصري بشكل عام وتتمثل أبرز المشاكل المتعلقة بقطاع الصناعات الخشبية عدم وجود كفاءات تكنولوجية يجري تخريجها لسوق العمل.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن أهداف البرنامج تتمثل في تنمية مهارات ريادة الأعمال بما يمكن الخريجين من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في كافة المجالات التكنولوجية، ويحقق التنمية الاقتصادية واستخدام وتطبيق المفاهيم التكنولوجية في حل مشكلات تكنولوجيا صناعة الأخشاب والمصانع.

أهداف البرنامج كاملة

وأوضح أن أهداف برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تشمل أيضًا دراسة المشروعات في مجالات صناعة الأخشاب لتوفير الاحتياجات الحياتية المطلوبة، وتوظيف التكنولوجيا في مجالات تكنولوجيا صناعة الأخشاب واستخدام الأكواد القياسية المصرية العالمية في تطبيقات تكنولوجيا صناعة الأخشاب.

ونوه الدكتور عادل زين الدين، إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق التعلم الذاتي والمستمر وتنمية القدرات الذاتية المرتبطة بتطبيقات التكنولوجيا والقيادة والإشراف على مجموعات عمل من التقنين والعمال في هذا التخصص.