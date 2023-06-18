أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة دمياط.. اعرف المناطق

تستعد محافظة دمياط تحت إشراف مديرية الأوقاف بالتعاون مع الجهات التنفيذية لتجهيز أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة دمياط، في مدن وقرى محافظة دمياط، استعدادًا لاستقبال المصلين.

أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط

قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، إنه تم تجهيز أماكن وساحات صلاة عيد الأضخى بمحافظة دمياط 2023 لأداء صلاة العيد، وكذا أماكن للمواطنين في الساحات أو المساجد التي جرى تخصيصها.

أبرز أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى بدمياط 2023

وتستعرض «الوطن» أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط وهي كالتالي:

- مسجد دعوة الحق بدمياط.

- مسجد النور بشطا بدمياط.

- مسجد المظلوم بدمياط.

- ساحة ميدان الساعة بدمياط.

- ساحة مركز الشباب بمدينة عزبة البرج.

- مسجد الرحمة بالعنانية بدمياط.

- ساحة مركز شباب عزبة البط بدمياط.

- ساحة المسجد الكبير بقرية الخياطة

- ساحة ملعب قرية الشيخ ضرغام.

- مسجد الخليفة بقرية البصارطة.

- مسجد النور بقرية أولاد حمام.

- ساحة استاد رأس البر مسجد الرحمة برأس البر.

- مسجد الهدى النبوي بقرية الرحامنة.

- مسجد الرحمة بقرية الرحامنة.

- ساحة مركز شباب قرية أولاد خلف.

- مسجد الحديدي بمركز بفارسكور.

- ساحة مركز شباب مدينة السرو.

- ساحة مركز شباب قرية ميت الخول.

- ساحة مركز شباب قرية كفر المياسرة.

- ساحة مركز شباب مدينة ميت أبو غالب.

- مسجد الكبير بمدينة ميت أبو غالب.

- مسجد أبو العنين بمدينة ميت أبو غالب.

- ساحة مركز شباب كفر سعد.

- ساحة استاد دمياط الجديدة.

- ساحة الحديقة الدولية بدمياط الجديدة.

- ساحة مركز شباب مدينة كفر البطيخ.

وأكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف، أنه جارٍ متابعة تجهيزات ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط، من خلال المفتشين بالمديرية وإدارات الأوقاف الفرعية والمرور على جميع الساحات وتجهيزها ضمن اعمال استعدادات عيد الأضحى 2023 بدمياط، والتأكد من جاهزيتها بجانب متابعة المساجد التي جري السماح بها لأداء صلاة العيد ومتابعة سير التجهيزات حتى بعد أداء الصلاة.