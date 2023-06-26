يوسف القعيد لـ«الشاهد»: محمد علي وعبد الناصر والسيسي مؤسسو مصر الحديثة

قال الروائي يوسف القعيد، إنه مازال لديه حتى الآن استمارات من حملة تمرد، لأنه كان مشاركا في الحملة ويجمع توقيعات من الناس في الشوارع، وكان هناك إقبال حقيقي من المواطنين على استمارات تمرد، والناس كانت ترفض هذه العصابة الإخوانية وما تفعله بالوطن.

الإخوان يكرهون الثقافة والإبداع

وأضاف خلال استضافته لبرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان يكرهون الثقافة والإبداع الإنساني، وأي شخص لديه إثبات أنه منهم فهو مكروه، لأن الثقافة والخيال ضد مبدأ السمع والطاعة لديهم.

وأوضح أنه تعرف على الإخوان عبر قريته، وفهم طريقة تفكيرهم الرجعية، بخاصة أنه كان يعتبر خصوم عبد الناصر خصومه، وأن خصومه خصوم مصر، لأنه كان لديه موقف أساسي من الإخوان لا يقبل الجدل.

محمد علي باشا أهم حاكم في القرن التاسع عشر

وأوضح أن محمد علي باشا أهم حاكم في القرن التاسع عشر، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر أهم حاكم في القرن العشرين، والرئيس عبد الفتاح السيسي أهم حاكم في القرن الحادي والعشرين، هؤلاء الثلاثة هم مؤسسو مصر الحديثة.