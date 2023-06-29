انتشال حطام الغواصة «تيتان» بعد انفجارها في قاع المحيط.. (فيديو)

من حوالي 10 أيام، وقع انفجار مميت خلال رحلة إلى حطام تيتانيك ولفت الانتباه في جميع أنحاء العالم، لكن بعض أجزاء حطام الغواصة تيتان المفقودة أعيد إلى الأرض.

وستكون عودة الحطام إلى ميناء في سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور جزءًا مهمًا من اكتشاف سبب انفجار الغواصة، الذي أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها الخمسة.

وانجرفت قطع ملتوية من غواصة طولها 22 قدما إلى الشاطئ عند رصيف لخفر السواحل الكندي يوم الأربعاء.

«هوريزون أركتيك»، سفينة كندية، قامت بحمل مركبة غاطسة يجرى إدارتها عن بعد، من أجل البحث في قاع المحيط بالقرب من حطام تيتانيك عن قطع الغواصة.

وذكرت «بلاجيك ريسيرش سيرفيسيس»، وهي شركة لها مكاتب في ماساتشوستس ونيويورك تمتلك المركبة الغاطسة، في بيان الأربعاء، إنها أكملت عملياتها قبالة الساحل، لافتةً إلى أن فريقها «لا يزال في مهمة» ولا يمكنها التعليق على التحقيق الجاري بشأن الغواصة، إذ يشمل أكثر من وكالة حكومية في أمريكا وكندا، حيث تعمل على مدار الساعة منذ 10 أيام، في ظل تحديات جسدية وعقلية.