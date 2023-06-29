«حدائق المنصورة»: 7 آلاف شخص احتفلوا بأول أيام عيد الأضحى في «شجرة الدر»

قال أحمد حافظ، مدير الحدائق بحي غرب المنصورة، إن الحدائق استقبلت خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عدد كبير من المواطنين للاحتفال بالعيد، موضحا أن حديقة شجرة الدر استقبلت 7 آلاف شخص أمس الأربعاء.

إقبال متوسط على الحدائق بسبب حرارة الجو

وأضاف مدير الحدائق بحي غرب المنصورة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في الحدائق والمتنزهات ومدينة الألعاب، وأول أيام العيد كان الإقبال متوسطا بسبب الأجواء المشمسة وارتفاع درجة حرارة الجو، ويزيد إقبال المواطنين خلال فترة المساء، بخلاف ما حدث في عيد الفطر، لاعتدال الطقس حينها.

زيادة نسب الإقبال في ثالث أيام العيد

وتابع أنه جرى الاستعداد لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الحدائق التي تحتوي على أشجار كثيفة، من خلال عمل صيانة دورية ومستمرة ووضع مظلات وعدد من المقاعد، وصيانة مدينة الألعاب داخل الحديقة، متوقعا ارتفاع نسبة الإقبال في ثالث أيام العيد، لأن أول يومين يتم فيهما تبادل الزيارات العائلية.