إقبال 16 ألف زائر على حديقة شجرة الدر بالمنصورة خلال العيد.. فسحة بـ3 جنيهات

شهدت حديقة «شجرة الدر» بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتجولت عدسة «الوطن»، داخل حديقة شجرة الدر والمعروفة إعلاميًا باسم «حديقة الغلابة»، بسبب أنها تقع في وسط المدينة وتبلغ مساحتها 9 أفدنة، ومن أبرز الأماكن التي يقصدها المواطن للتنزه، وسعر تذكرتها بسيطة 3 جنيهات فقط، ويتوافد إليها الآلاف من المواطنين من كافة قرى ومدن محافظة الدقهلية رفقة ذويهم لقضاء إجازة عيد الفطر بها، وسادت حالة من البهجة بين الزوار، إذ رسم الأطفال على وجوههم شخصيات كرتونية فرحة بالعيد، فضلًا عن شراء الآيس كريم والبطاطا الحلوة والتقاط الصور مع أسرهم.

16 ألف زائر لحديقة شجرة الدر

وقال أحمد حافظ مدير الحدائق بحي غرب، لـ«الوطن»، إنّ هناك إقبالًا كثيفًا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك داخل حديقة شجرة الدر بالمنصورة، إذ بلغ عدد الوافدين إلى الحديقة نحو 16 ألف مواطن، وشجرة الدر معروفة منذ فترة طويلة أنها المقصد الرئيسي للخروج والتنزه لما لها من طابع مميز ومنظر خلاب من وجود الأشجار والمسطحات الخضراء، ووجود نهر النيل الذي يتم تجهيزه للاستمتاع بمنظره، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي من المدينة، وسعر الدخول 3 جنيهات فقط.

توافد المئات من المواطنين على الرحلات النيلية

وفي السياق نفسه، توافد المئات من المواطنين إلى الرحلات النيلية من ركوب اللانشات الكبيرة أو تأجير البدالات التي يبلغ سعرها 10 جنيهات فقط، ويضيف «أبو زياد» المسؤول عن الرحلات النيلية داخل حديقة شجرة الدر، أنّ هذا العام هناك إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين على الرحلات النيلية الذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من ألف شخص في البدالات، وبالنسبة للانش توافد عليه نحو 8 آلاف مواطن للاستمتاع بمنظر النيل والجو المعتدل ونسمات الهواء العليلة.

كما شهدت حديقة شجرة الدر، إقبالًا كبيرًا من الزوار على شراء البطاطا الحلوة، ويقول «أبو عمر»، صاحب عربة البطاطا الحلوة: «منذ سنوات عديدة أعمل في بيع البطاطا الحلوة في فترة الشتاء، وأقدمها بطريقة مختلفة، أقطعها وأضعها في طبق بلاستيك وأضيف عليها بعضا من الفواكه مثل الموز وبعدها أزينها بجوز الهند أو الفول المطحون، وأخيرًا أضيف عليها بعض الصوص مثل الشوكولاتة أو الكراميل على حسب طلب الزائر، وسعر الطبق 10 جنيهات».