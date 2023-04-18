تفاصيل مزاد علني لتأجير أرض حديقة شجرة الدر بالمنصورة.. مخصصة لمدينة ألعاب

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، عن إجراء مزاد علنى لتأجير قطعة أرض فضاء بحديقه شجرة الدر العامة، بشارع المشاية السفلية لإقامة مدينه ألعاب وملاهي.

موعد إجراء المزاد العلني

وأوضحت رئاسة الحي، في بيان صحفي، أنه تحدد يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 بالقاعة الكبرى في ديوان عام محافظة الدقهلية، الساعة الثانية عشر ظهرا، موعدا لإجراء المزاد العلنى لتأجير قطعة أرض فضاء بحديقه شجرة الدر العامة المشاية السفلية لإقامة مدينة ألعاب وملاهي، وقد تم تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدره 299 جنيها، والتأمين الابتدائي لدخول المزاد بمبلغ وقدره 10 آلاف جنيه.

كراسة الشروط والمواصفات لتأجير أرض بحديقه شجرة الدر

وذكرت أن الجهة المنوطة بتسليم كراسة الشروط والمواصفات إدارة المخازن بحى غرب المنصورة، ويتم تقديم البطاقة الضريبية والرقم القومى على أن تكون سارية، وصورة من السجل التجارى، وتقديم الإقرار الموجود بآخر صفحه من كراسة الشروط

شرط دخول المزاد

وأكدت أن شرط دخول المزادات قبل جلسة المزاد، سيكون وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد.