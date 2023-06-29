تامر حسني يحتل المرتبة الثانية في قائمة إيرادات موسم العيد بـ3.8 مليون جنيه

احتل الفنان تامر حسني بفيلم «تاج»، المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، حيث استطاع أن يتفوق على فيلمي «البعبع» بطولة أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم «تاج» حقق أمس 3 ملايين و834 ألف جنيه، في اليوم الأول لعيد الأضحي المبارك، ومن المتوقع أن يزيد نجاح الفيلم خلال الأيام المقبلة بالعيد.

ويجسد الفنان تامر حسني خلال أحداث فيلم تاج شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

أحداث فيلم تاج

فيلم تاج من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

أبطال فيلم تاج

ويشهد الفيلم ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.