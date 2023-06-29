إنجازات «30 يونيو».. إحياء مشروع استصلاح وزراعة مليون فدان في توشكى (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان: «30 يونيو: ثورة بناء وطن»، واستعرضت خلاله الإنجازات المُحققة في مجالات المياه، والزراعة، والثروة السمكية، والحيوانية.

وقالت القوات المسلحة، في الفيلم القصير، إنَّه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل الموضوعات، والمجالات، ومنها الحفاظ على الثروة والموارد المائية، وتنميتها.

وأضافت أنَّ الدولة المصرية عملت على إنشاء «قناطر أسيوط»، والعشرات من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، ومن أهمهم محطة معالجة مياه «المحسمة»، ومحطة معالجة مياه بحر البقر، والمشروع القومي لتبطين الترع للمحافظة على مياه الري والاستفادة منها.

ولفتت إلى تنفيذ مشروعات للإصلاح الزراعي في مصر، لتعود الدولة المصرية «سلة غذاء العالم»، مثلما كانت قديمًا بكل المحافظات، منها مشروع لاستصلاح وزراعة مليون فدان في توشكى، ومشروع مستقبل مصر ضمن مخطط إنشاء «الدلتا الجديدة» بمساحة 2.2 مليون فدان، فضلاً عن المشروع القومي للصوب الزراعية بمساحة 100 ألف فدان صوب زراعية.

وأشارت إلى تنفيذ مشروع صوامع الغلال بما ساهم في تأمين احتياجات مصر من الغلال خلال الأزمات، فضلاً عن صروح للإنتاج الحيواني ومنتجات الألبان، ومنها مجمعات الإنتاج الحيواني في الفيوم، وفي النوبارية.

كما تعمل الدولة المصرية على المشروع القومي لتطهير البحيرات المصرية، ومنها بحيرات: «المنزلة، والبردويل، والبرلس، ومريوط، وإدكو»، لتعود لسابق عصرها مصدر مهم لصيد الأسماك، فضلاً عن تنفيذ أكبر مشروعات في المنطقة بمجال الاستزراع السمكي، لتصبح مصر الأولى إفريقيًا بهذا المجال.